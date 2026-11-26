Педро перед матчем ЦСКА — «Зенит»: «Мотивация всегда очень высокая, всегда хочется побеждать»

Полузащитник «Зенита» Педро поделился ожиданиями от гостевого матча 16-го тура чемпионата России с ЦСКА. Игра пройдет 28 ноября.

«Мотивация всегда очень высокая, всегда хочется побеждать. Действительно, к сожалению, мы проиграли ЦСКА в первом круге, но на мой взгляд, в тот день мы показали очень хорошую игру, исход встречи решили детали. Поэтому постараемся исправиться и в эту субботу одержать победу», — цитирует 20-летнего футболиста пресс-служба «Зенита».

«Зенит» (31 очко после 15 игр) занимает 2-е место в таблице РПЛ. ЦСКА с 26 очками располагается на 5-м месте.