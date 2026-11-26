Газизов — о трансферах махачкалинского «Динамо»: «Планируем приобрести двух-трех новых футболистов зимой»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», сколько новых игроков клуб планирует приобрести в зимнее трансферное окно.

«Мы уже работаем над зимними трансферами, изучаем, планируем. Думаю, будет два-три новых игрока, но все будет зависеть от рынка. Мы знаем свои возможности и прежде всего будем исходить из этого. Трансферов стоит ждать», — сказал Газизов «СЭ».

Зимнее трансферное окно в России откроется во второй половине января 2027 года.

Махачкалинское «Динамо» по итогам 15 туров набрало 17 очков и располагается на 12-й строчке. В следующем туре команда Вадима Евсеева 29 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».