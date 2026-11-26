Полузащитник «Зенита» Педро: «Я очень счастлив, что иду в лидерах ассистентской гонки»

Полузащитник «Зенита» Педро прокомментировал свое лидерство по числу голевых передач в РПЛ в сезоне-2026/27.

В 14 матчах 20-летний бразилец отдал 7 результативных передач.

«Я очень счастлив, что иду в лидерах ассистентской гонки. Чувствую прогресс в своей игре, чувствую, что прибавил как спортсмен, как футболист. Упорно работаю на тренировках, и в официальных матчах это приносит свои плоды. Поэтому надеюсь, что еще больше увеличу это число передач и еще больше буду помогать команде», — цитирует Педро пресс-служба «Зенита».

Педро играет за «Зенит» с февраля 2024 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2030 года.