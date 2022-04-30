«Зенит» станет чемпионом сегодня в случае победы над «Локомотивом»

«Зенит» сегодня может досрочно стать чемпионом России.

Ближайший преследователь команды из Санкт-Петербурга в турнирной таблице Тинькофф РПЛ — «Динамо» — проиграл «Уралу» (2:3).

В случае, если сегодня «Зенит» победит «Локомотив», то оторвется от «Динамо» на 9 очков. В таком случае московский клуб лишится математических шансов на то, чтобы опередить команду Сергея Семака в таблице.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 апреля, начало — в 19.30 (мск). В случае победы клуб из Петербурга станет чемпионом России в четвертый раз подряд и в восьмой раз в истории.