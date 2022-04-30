«После игры не говорю. Дайте 150 тысяч, тогда буду говорить». Президент «Урала» отказался комментировать победу над «Динамо»
Иванов заявил, что ему нужно 150 тысяч, чтобы говорить после матча
Президент «Урала» Григорий Иыванов после гостевого матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2) не стал комментировать итоги встречи. По его словам, он не хочет платить штраф.
«После игры не говорю. Дайте 150 тысяч (штраф), тогда буду говорить», — отметил Иванов.
В составе «Урала» дубль сделал Эрик Бикфалви, еще один гол на счету Даниэла Мишкича.
«Урал» с 27 очками в 27 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова прервала серию из двух поражений подряд.
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|
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|7
|2
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|
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|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|26
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|5
|7
|38-25
|47
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
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|11
|5
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|33-30
|38
|
8
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|9
|7
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|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
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|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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30 тур
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|2 : 3
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|0 : 6
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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