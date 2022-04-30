«После игры не говорю. Дайте 150 тысяч, тогда буду говорить». Президент «Урала» отказался комментировать победу над «Динамо»

Иванов заявил, что ему нужно 150 тысяч, чтобы говорить после матча

Президент «Урала» Григорий Иыванов после гостевого матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:2) не стал комментировать итоги встречи. По его словам, он не хочет платить штраф.

«После игры не говорю. Дайте 150 тысяч (штраф), тогда буду говорить», — отметил Иванов.

В составе «Урала» дубль сделал Эрик Бикфалви, еще один гол на счету Даниэла Мишкича.

«Урал» с 27 очками в 27 матчах занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Игоря Шалимова прервала серию из двух поражений подряд.