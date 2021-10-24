Широков: «Можно говорить об отставке Семака, если «Спартак» обыграет «Зенит»

Экс-игрок сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак».

«В таких больших матчах фаворита не бывает. У двух команд есть потери. У питерцев, на мой взгляд, они более серьезные — Клаудиньо и Малком пропустят сегодняшнюю встречу. У «Зенита» идет неудачная серия, но такое уже было, и большой матч их спасал. Можно говорить об отставке Семака, если «Спартак» сегодня выиграет? Наверное, можно, у «Спартака» есть хорошие шансы на три очка сегодня. Но красно-белые выигрывали в Питере в последний раз еще при мне, вроде в 2012-ом это было. Этот матч для Семака может стать определяющим», — сказал Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет сегодня, 24 октября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 17 баллами располагается на 7-й строчке.