«Зенит» — «Спартак»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию игры
24 октября в Санкт-Петербурге «Зенит» на своем поле проведет матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака». Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 19.00 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Спартак» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30.
«Зенит» с 23 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. В 11-м туре сине-бело-голубые проиграли «Арсеналу» (1:2)
«Спартак» с 17 баллами занимает 7-е место в РПЛ. В прошлом туре красно-белые сыграли вничью с «Динамо» (2:2).
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