«Нижний Новгород» — «Краснодар»: гол Сперцяна засчитан верно, игрок «быков» не был в офсайде
«СЭ» выяснил, почему был засчитан гол Эдуарда Сперцяна, забитый на 56-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар». По одному из видеоповторов во время остановки видеозаписи можно предположить, что игрок «быков» в момент передачи Гжегожа Крыховяка забежал за линию офсайда — за ней оказалась часть его бутсы. Значит, следовало зафиксировать положение «вне игры».
Но у ВАР Павла Шадыханова и АВАР Андрея Болотенкова было другое мнение. К сожалению, в ходе телетрансляции не был показан тот стоп-кадр, которым они воспользовались при вынесении своего вердикта, и не были продемонстрированы линии, которые показали бы расположение нападающего и защитника.
В офсайдных ситуациях все решают доли секунды. Очень важно правильно зафиксировать момент паса. Видеоассистенты сделали это чуть раньше, чем было показано режиссером трансляции. На их стоп-кадре Сперцян находился в правильном положении — дальше от линии ворот, чем защитник нижегородцев. Гол засчитан верно.
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