«Зенит», «Спартак», ЦСКА, а также другие клубы РПЛ поздравили с Днем Победы

Многие клубы РПЛ опубликовал поздравительные сообщения ко Дню Победы.

Поздравления опубликовали «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».

Сообщения клубов РПЛ в Twitter:

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся! #ДеньПобеды #ГородГеройЛенинград», — написал «Зенит» в Twitter.

«76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне. Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам! Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным», — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне.



Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам!



Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным. pic.twitter.com/k1YRSue2Nm — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 9, 2021

«Поздравляем с великим праздником — Днем Победы! Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!» — написала пресс-служба ЦСКА в Twitter.

Поздравляем с великим праздником — Днём Победы!



Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах! #9мая pic.twitter.com/I5ubBYgAqn — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 9, 2021

«С праздником Великой Победы! Мирного неба над головой!», — говорится в Twitter «Локомотива».

С праздником Великой Победы!



Мирного неба над головой! pic.twitter.com/SOyd2JFbwZ — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 9, 2021

«Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы!» — написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.

Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны.



С великим праздником! С Днём Победы!#ДеньПобеды pic.twitter.com/li4DbbD37n — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 9, 2021

«С Днем Великой Победы! Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт!» — поздравил «Ростов».

С Днём Великой Победы!



Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт! pic.twitter.com/ooMgHIWkwS — Football Club Rostov (@rostovfc) May 9, 2021

«Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой!» — говорится в Twitter «Краснодара».

Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!



Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой! ??#СДнемПобеды pic.twitter.com/usG0QsFaZj — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 9, 2021

«С Днем Великой Победы!» — написал «Рубин».