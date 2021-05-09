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«Зенит», «Спартак», ЦСКА, а также другие клубы РПЛ поздравили с Днем Победы

12:25
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Многие клубы РПЛ опубликовал поздравительные сообщения ко Дню Победы.

Поздравления опубликовали «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».

Сообщения клубов РПЛ в Twitter:

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся! #ДеньПобеды #ГородГеройЛенинград», — написал «Зенит» в Twitter.

«76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне. Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам! Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным», — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

«Поздравляем с великим праздником — Днем Победы! Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!» — написала пресс-служба ЦСКА в Twitter.

«С праздником Великой Победы! Мирного неба над головой!», — говорится в Twitter «Локомотива».

«Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы!» — написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.

«С Днем Великой Победы! Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт!» — поздравил «Ростов».

«Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой!» — говорится в Twitter «Краснодара».

«С Днем Великой Победы!» — написал «Рубин».

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