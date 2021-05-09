«Зенит», «Спартак», ЦСКА, а также другие клубы РПЛ поздравили с Днем Победы
Многие клубы РПЛ опубликовал поздравительные сообщения ко Дню Победы.
Поздравления опубликовали «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Краснодар», «Динамо» и «Ростов».
Сообщения клубов РПЛ в Twitter:
«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днем Победы! Мы помним! Мы гордимся! #ДеньПобеды #ГородГеройЛенинград», — написал «Зенит» в Twitter.
Футбольный клуб «Зенит» поздравляет с Днём Победы! Мы помним! Мы гордимся! #ДеньПобеды #ГородГеройЛенинград pic.twitter.com/YbmjcKeDq5— ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 9, 2021
«76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне. Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам! Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным», — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.
76 лет назад наша Родина ценой неимоверных усилий и жертв одержала победу в Великой Отечественной войне.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 9, 2021
Вечная память павшим героям, и низкий поклон ветеранам!
Поздравляем всех с Днем Победы! Пусть небо над нами всегда будет мирным. pic.twitter.com/k1YRSue2Nm
«Поздравляем с великим праздником — Днем Победы! Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах!» — написала пресс-служба ЦСКА в Twitter.
Поздравляем с великим праздником — Днём Победы!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 9, 2021
Низкий поклон ветеранам, чей беспримерный подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах! #9мая pic.twitter.com/I5ubBYgAqn
«С праздником Великой Победы! Мирного неба над головой!», — говорится в Twitter «Локомотива».
С праздником Великой Победы!— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 9, 2021
Мирного неба над головой! pic.twitter.com/SOyd2JFbwZ
«Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны. С великим праздником! С Днем Победы!» — написала пресс-служба «Динамо» в твиттере.
Низкий поклон героям, защитившим нашу страну в годы Великой Отечественной войны.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) May 9, 2021
С великим праздником! С Днём Победы!#ДеньПобеды pic.twitter.com/li4DbbD37n
«С Днем Великой Победы! Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт!» — поздравил «Ростов».
С Днём Великой Победы!— Football Club Rostov (@rostovfc) May 9, 2021
Слава, честь и огромная благодарность героям, их подвиг никогда не будет забыт! pic.twitter.com/ooMgHIWkwS
«Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой!» — говорится в Twitter «Краснодара».
Поздравляем с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) May 9, 2021
Желаем вам яркого солнца и мирного неба над головой! ??#СДнемПобеды pic.twitter.com/usG0QsFaZj
«С Днем Великой Победы!» — написал «Рубин».
С Днём Великой Победы! pic.twitter.com/XNPPALpLf3— «Рубин» Казань (@fcrk) May 9, 2021
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