«Зенит» обыграл «Спартак» в матче лидеров РПЛ

«Зенит» на своем поле одержал победу над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ. В составе сине-бело-голубых голы забили форварды Сердар Азмун, Артем Дзюба и защитник Ярослав Ракицкий. Автогол на свой счет записал Деян Ловрен.

В первом тайме встречи на трибуне стадиона «Газпром Арена» произошла потасовка между болельщиками московской команды и клуба из Санкт-Петербурга. В дело вмешался ОМОН и стюарды. Позже появилась информация, что часть фанатов красно-белых вывели с сектора.

«Зенит» с 41 баллом лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — 35 баллов и вторая строчка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

19-й тур

«Зенит» — «Спартак» — 3:1 (1:1)

Голы: Азмун, 8 (1:0). Ловрен, 22 — в свои ворота (1:1). Ракицкий, 73 (2:1). Дзюба, 90+3 (3:1).

«Зенит»: Лунев, Сутормин, Ракицкий, Ловрен, Дуглас Сантос (Жирков, 67), Оздоев, Барриос, Вендел (Кузяев, 81), Малком (Дриусси, 81), Дзюба, Азмун (Ерохин, 88).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Маслов, Джикия (Гапонов, 87), Мозес, Зобнин, Крал, Бакаев (Кутепов, 68), Айртон, Ларссон, Понсе.

Предупреждения: Зобнин, 25. Ларссон, 36. Малком, 39. Джикия, 54. Сутормин, 79. Барриос, 83.

Судьи: Карасев (Москва). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Сухой (Люберцы). Богданов (Верея).

16 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».