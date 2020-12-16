Болельщиков «Спартака» вывели с сектора в сопровождении ОМОНа и пересадили на верхний ярус

В ходе матча 19-го тура Тинькофф российской премьер-лиги «Зенит» — «Спартак» болельщики команды гостей были выведены с трибун в сопровождении ОМОНа.

В подтрибунном помещении некоторое время думали, что делать с толпой фанатов в данной ситуации. В итоге на «Газпром Арене» был открыт изолированный сектор на верхнем ярусе, окруженный цепочками из сотрудников ОМОНа и стюардами и болельщиков красно-белых пересадили туда.

Напомним, что болельщики «Спартака» расположились на одном из секторов «Газпром Арены». Их заметили рядом сидящие поклонники «Зенита» и на трибуне завязалась потасовка.

Питерский клуб официально не выделил красно-белым билетную квоту. При этом допуск на игру должны были получить только владельцы сезонных абонементов в бизнес-клубы — около 1700 человек.

(Анастасия Рацкевич)