Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Сьоном»

«Зенит» одержал победу над «Сьоном» в матче Winline Суперсерии — 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых дубль оформил Матео Кассьерра, также по голу забили Роман Вега, Александр Соболев и Лусиано Гонду, который реализовал пенальти. У швейцарской команды забитыми мячами отметились Рилинд Нивокаци, Али Кабакалман и Тео Бушларем.

После 7 туров РПЛ «Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Сьон» идет шестым в чемпионате Швейцарии с 7 баллами за 4 игры.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария) — 5:3 (3:2)

Голы: Кассьерра, 11 (1:0). Нивокази, 23 (1:1). Кассьерра, 28 (2:1). Кабакалман, 45 (2:2). Вега, 45+2 (3:2). Соболев, 56 (4:2). Лусиано, 63 — с пенальти (5:2). Бухларем, 80 (5:3).

«Зенит»: Латышонок (Кержаков, 46), Мантуан (Терентьев, 46), А. Адамов, Нино (Вершинин, 69), Вега (Егурнев, 82), Барриос (Лукиных, 46), Вендел (Соболев, 46), Михайлов, Ерохин (Шиленок, 82), Лусиано (Иванов, 77), Кассьерра (Калин, 69).