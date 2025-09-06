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Дубль Кассьерры принес «Зениту» победу над «Сьоном»

Алина Савинова
Роман Вега и Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» одержал победу над «Сьоном» в матче Winline Суперсерии — 5:3. Игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых дубль оформил Матео Кассьерра, также по голу забили Роман Вега, Александр Соболев и Лусиано Гонду, который реализовал пенальти. У швейцарской команды забитыми мячами отметились Рилинд Нивокаци, Али Кабакалман и Тео Бушларем.

После 7 туров РПЛ «Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Сьон» идет шестым в чемпионате Швейцарии с 7 баллами за 4 игры.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария) — 5:3 (3:2)

Голы: Кассьерра, 11 (1:0). Нивокази, 23 (1:1). Кассьерра, 28 (2:1). Кабакалман, 45 (2:2). Вега, 45+2 (3:2). Соболев, 56 (4:2). Лусиано, 63 — с пенальти (5:2). Бухларем, 80 (5:3).

«Зенит»: Латышонок (Кержаков, 46), Мантуан (Терентьев, 46), А. Адамов, Нино (Вершинин, 69), Вега (Егурнев, 82), Барриос (Лукиных, 46), Вендел (Соболев, 46), Михайлов, Ерохин (Шиленок, 82), Лусиано (Иванов, 77), Кассьерра (Калин, 69).

Товарищеские матчи. Клубы. .
06 сентября 2025, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:3
Сьон

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Футбол
ФК Зенит
ФК Сьон
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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