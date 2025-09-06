Хлусевич — о питании: «Станкович ничего не запрещает, но из-за профессионализма во многом сам себя ограничиваю»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал «СЭ» о своем любимом блюде.

«Помидорчики со сметанкой и больше мне ничего не надо (Смеется.). На самом деле много чего нравится, но много чего нельзя. Очень нравится мясо, стейки особенно. Запрещает ли что-то Станкович? Нет, но из-за профессионализма во многом ограничиваю себя», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний Хлусевич провел 6 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил один гол.