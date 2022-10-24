«Зенит» — «Сочи»: видеообзор матча 14-го тура РПЛ

«Зенит» разгромил «Сочи» на своем поле в матче 14-го тура РПЛ — 7:0.

В составе хозяев по два мяча забили Иван Сергеев и Малком, по одному голу у Вендела, Вильмара Барриоса и Густаво Мантуана.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 после 14 туров с 36 очками. «Сочи» идет на восьмой строчке с 20 очками.