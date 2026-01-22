ЦСКА победил «Акрон» в товарищеском матче

ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:1.

У армейцев отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. Единственный гол тольяттинской команды забил Артем Дзюба.

Полузащитник Дмитрий Баринов впервые сыграл за красно-синих после перехода из «Локомотива». Он вышел на матч в стартовом составе ЦСКА и был заменен в перерыве.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Акрон» (21 очко) находится на девятой строчке.

Товарищеский матч

«Акрон» — ЦСКА — 1:3 (1:1)

Голы: Дзюба, 29 (1:0). Мусаев, 42 (1:1). Мойзес, 74 (1:2). Попович, 85 (1:3).

«Акрон»: Тереховский (Гудиев, 46), Фернандес (Эшковал, 46), Бокоев (Роча, 46), Баранок (Севикян, 46), Кузьмин (Бистрович, 46), Хосонов (Лончар, 46), Марадишвили (Джурасович, 46), Пестряков (Попенков, 46), Болдырев (Кузьменко, 46), Джаковац (Беншимол, 46), Дзюба (Аревало, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Жоао Виктор, 46), Лукин (Круговой, 46), Абдулкадыров (Ди Лусиано, 46), Баринов (Бадмаев, 46), Обляков (Мойзес, 46), Глебов (Кисляк, 46), Бандикян (Данилов, 46), Кармо (Матеус Алвес, 46), Мусаев (Попович, 46), Воронов (Пополитов, 46)