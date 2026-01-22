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22 января, 18:19

ЦСКА победил «Акрон» в товарищеском матче

Алина Савинова
Фото ФК «Акрон»

ЦСКА обыграл «Акрон» в товарищеском матче на сборах в Абу-Даби (ОАЭ) — 3:1.

У армейцев отличились Тамерлан Мусаев, Мойзес и Матия Попович. Единственный гол тольяттинской команды забил Артем Дзюба.

Полузащитник Дмитрий Баринов впервые сыграл за красно-синих после перехода из «Локомотива». Он вышел на матч в стартовом составе ЦСКА и был заменен в перерыве.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Акрон» (21 очко) находится на девятой строчке.

Товарищеский матч

«Акрон» — ЦСКА — 1:3 (1:1)

Голы: Дзюба, 29 (1:0). Мусаев, 42 (1:1). Мойзес, 74 (1:2). Попович, 85 (1:3).

«Акрон»: Тереховский (Гудиев, 46), Фернандес (Эшковал, 46), Бокоев (Роча, 46), Баранок (Севикян, 46), Кузьмин (Бистрович, 46), Хосонов (Лончар, 46), Марадишвили (Джурасович, 46), Пестряков (Попенков, 46), Болдырев (Кузьменко, 46), Джаковац (Беншимол, 46), Дзюба (Аревало, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Гайич (Жоао Виктор, 46), Лукин (Круговой, 46), Абдулкадыров (Ди Лусиано, 46), Баринов (Бадмаев, 46), Обляков (Мойзес, 46), Глебов (Кисляк, 46), Бандикян (Данилов, 46), Кармо (Матеус Алвес, 46), Мусаев (Попович, 46), Воронов (Пополитов, 46)

Товарищеские матчи. Клубы. .
22 января, 16:00. ()
Акрон
1:3
ЦСКА

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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