«Зенит» — «Рубин»: Сергеев забил гол в добавленное ко второму тайму время

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев отличился в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». В добавленное ко второму тайму время он вывел питерцев вперед — 3:2.

Для Сергеева это дебютный гол за сине-бело-голубых.