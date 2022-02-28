Гол Сергеева в добавленное время принес «Зениту» победу над «Рубином»

«Зенит» принимал на своем поле «Рубин» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу питерцев.

В самом начале второго тайма «Зенит» открыл счет: дебютный мяч за питерцев забил нападающий Юри Алберто.

Вскоре питерцы увеличили свое преимущество. Пенальти реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

Но затем казанцы смогли в короткий промежуток времени выровнять положение. Дубль оформил нападающий Виталий Лисакович. Сначала он реализовал выход один на один, а потом воспользовался ошибкой голкипера питерцев Даниила Одоевского, который пропустил мяч между ног.

Ближе к концу второго тайма красную карточку заработал полузащитник «Рубина» Леон Мусаев.

И все же «Зенит» дожал соперника в концовке. В уже добавленное ко второму тайму время нападающий Иван Сергеев принес победу сине-бело-голубым.

«Зенит» набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице.

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд. У команды Леонида Слуцкого 22 очка (11-е место).