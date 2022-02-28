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Гол Сергеева в добавленное время принес «Зениту» победу над «Рубином»

Иван Шитик
Корреспондент
28 февраля. «Зенит» — «Рубин» — 3:2.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» принимал на своем поле «Рубин» в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу питерцев.

В самом начале второго тайма «Зенит» открыл счет: дебютный мяч за питерцев забил нападающий Юри Алберто.

Вскоре питерцы увеличили свое преимущество. Пенальти реализовал полузащитник Алексей Сутормин.

Но затем казанцы смогли в короткий промежуток времени выровнять положение. Дубль оформил нападающий Виталий Лисакович. Сначала он реализовал выход один на один, а потом воспользовался ошибкой голкипера питерцев Даниила Одоевского, который пропустил мяч между ног.

Ближе к концу второго тайма красную карточку заработал полузащитник «Рубина» Леон Мусаев.

И все же «Зенит» дожал соперника в концовке. В уже добавленное ко второму тайму время нападающий Иван Сергеев принес победу сине-бело-голубым.

«Зенит» набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице.

«Рубин» потерпел четвертое поражение подряд. У команды Леонида Слуцкого 22 очка (11-е место).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 49 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 84) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+5) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
28
65
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«Зенит» — «Рубин»: Сергеев забил гол в добавленное ко второму тайму время

РПЛ: «Спартак» проиграл ЦСКА, «Зенит» победил «Рубин». Результаты матчей 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Зенит

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