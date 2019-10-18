«Зенит» разгромил «Ростов» в первенстве молодежных команд
14:05
В матче 13-го тура молодежного первенства России «Зенит» выиграл у «Ростова» со счетом 4:1.
В составе победителей отличились Вадим Симутенков, Максим Бачинский, Никита Симдянкин, Максим Бачинский. В составе «Ростова» — Гоча Гогричиани.
После 13 матчей молодежная команда «Зенита» занимает третье место с 23 очками, ростовская команда — 11-е с 17 очками.
Молодежные команды
13-й тур
«Зенит — мол.» — «Ростов — мол.» — 4:1 (2:0)
Голы: Симутенков, 3 (1:0). Симдянкин, 44 (2:0). Бачинский, 50 (3:0). Бачинский, 60 (4:0). Гогричиани, 75 (4:1).
Судья: Карасев (Псков).
18 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».