«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче молодежных команд
«Зенит» разгромил «Локомотив» в матче пятого тура чемпионата России среди молодежных команд. Клуб из Санкт-Петербурга на своем поле одержал крупную победу со счетом 3:0.
Молодежные команды
Пятый тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Локомотив — мол.» (Москва) — 3:0 (2:0)
Судья: Скорочкин (Владивосток).
13 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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