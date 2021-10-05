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«Зенит» просит РФС отменить красную карточку Азмуну

18:21
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» обратился в РФС с просьбой отменить красную карточку нападающему Сердару Азмуну. Форвард был удален в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (0:1).

В четверг КДК РФС рассмотрит этот эпизод. В том случае, если к футболисту, напротив, будут применены дополнительные санкции, он пропустит не только встречу с тульским «Арсеналом» (16 октября), но и со «Спартаком» (24 октября).

«Зенит» прислал письмо с просьбой отменить красную карточку Азмуну, — сказал «СЭ» глава КДК РФС Артур Григорьянц. — Мы делаем все по регламенту. Отправили это письмо в экспертно-судейскую комиссию. К четвергу, когда состоится заседание, мы получим ответ».

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Виталий Айрапетов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 10-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Сочи», «Локомотив» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры