«Зенит» прибыл в Волгоград на матч с «Ротором»
10 августа 2020, 18:29
«Зенит» прибыл в Волгоград, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».
Петербург ?? Волгоград #РоторЗенит pic.twitter.com/4jpcs0dHjv— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 10, 2020
Матч «Ротор» — «Зенит» состоится 11 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.
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