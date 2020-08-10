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«Зенит» прибыл в Волгоград на матч с «Ротором»

10 августа 2020, 18:29
&quot;Зенит&quot; прибыл на матч. Фото ФК «Зенит»
&quot;Зенит&quot; прибыл на матч. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» прибыл в Волгоград, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

Матч «Ротор» — «Зенит» состоится 11 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.

Ротор — Зенит

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1292838726108880896

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