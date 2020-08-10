«Зенит» прибыл в Волгоград на матч с «Ротором»

«Зенит» прибыл в Волгоград, сообщает официальный Twitter клуба. Команде предстоит матч первого тура Тинькофф чемпионата России против «Ротора».

Матч «Ротор» — «Зенит» состоится 11 августа. Начало в 18.00 по московскому времени.