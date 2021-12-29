«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к петербургскому клубу.

По информации источника, итоги медобследования устроили «Зенит», но стороны пока не согласовали детали контракта.

Петербургский клуб предлагает нападающему контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе.

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.