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«Зенит» предложил Сергееву контракт на три года

13:10
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»
Иван Сергеев. Фото ФК «Крылья Советов»
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев покинул Санкт-Петербург, где проходил медицинское обследование для «Зенита», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к петербургскому клубу.

По информации источника, итоги медобследования устроили «Зенит», но стороны пока не согласовали детали контракта.

Петербургский клуб предлагает нападающему контракт на три года. Переговоры продолжатся в январе.

В нынешнем сезоне Сергеев забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Крылья Советов». Контракт 26-летнего россиянина с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4560729-zenit-predlozhil-sergeevu-kontrakt-na-tri-goda-peregovory-prodolzhatsya-v-yanvare.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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