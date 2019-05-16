11:48 | Футбол — РПЛ

"Зенит" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

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Официальный Твиттер "Зенита" поздравил голкипера питерской команды Михаила Кержакова с рождением сына.

Желаем Ивану Михайловичу и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения! – написано в Твиттере "Зенита".

В текущем сезоне Кержаков принял участие в трех матчах "Зенита" и пропустил два гола.

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
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