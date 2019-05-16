"Зенит" поздравил Михаила Кержакова с рождением сына

Официальный Твиттер "Зенита" поздравил голкипера питерской команды Михаила Кержакова с рождением сына.
– Желаем Ивану Михайловичу и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения! – написано в Твиттере "Зенита".
В текущем сезоне Кержаков принял участие в трех матчах "Зенита" и пропустил два гола.
Сине-бело-голубые поздравляют Михаила Кержакова с рождением сына 🔝– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 16 мая 2019 г.
Мальчика назвали Иваном.
Желаем Ивану Михайловичу и его маме Ирине хорошего самочувствия и отличного настроения! pic.twitter.com/xjdhixVRBI
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