«Зенит» поздравил Михаила Боярского с днем рождения
26 декабря знаменитый актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отмечает 71-й день рождения. Клуб из Санкт-Петербурга поздравил своего болельщика с важной датой.
В кино Михаил Боярский дебютировал в 1971 году в эпизодической роли в картине «Держись за облака». Всего актёе снялся в более чем 70 фильмах, среди них, «Старший сын», «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мама», «Дон Сезар де Базан» и другие.
Михаил Боярский не только актер, но и певец. В его репертуаре такие известные песни, как «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и другие.
Актер озвучивал многие мультфильмы. Это — «Летучий корабль», «Голубой щенок», «Новые Бременские» и другие.
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