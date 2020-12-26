«Зенит» поздравил Михаила Боярского с днем рождения

26 декабря знаменитый актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский отмечает 71-й день рождения. Клуб из Санкт-Петербурга поздравил своего болельщика с важной датой.

Сегодня день рождения отмечает один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых Михаил Боярский.



С праздником, Михаил Сергеевич! ? pic.twitter.com/zT6TqqLEUU — ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) December 26, 2020

В кино Михаил Боярский дебютировал в 1971 году в эпизодической роли в картине «Держись за облака». Всего актёе снялся в более чем 70 фильмах, среди них, «Старший сын», «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мама», «Дон Сезар де Базан» и другие.

Михаил Боярский не только актер, но и певец. В его репертуаре такие известные песни, как «Зеленоглазое такси», «Спасибо, родная!», «Все пройдет» и другие.

Актер озвучивал многие мультфильмы. Это — «Летучий корабль», «Голубой щенок», «Новые Бременские» и другие.