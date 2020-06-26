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«Зенит» поздравил «Ливерпуль» с победой в чемпионате Англии

10:19
&quot;Ливерпуль&quot; стал чемпионом. Фото Reuters
&quot;Ливерпуль&quot; стал чемпионом. Фото Reuters
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«Зенит» в Twitter адресовал поздравления «Ливерпулю» с завоеванием чемпионского титула. «Красные» выиграли чемпионат после 30-летнего перерыва. Также им впервые удалось выиграть английскую премьер-лигу — ранее они побеждали в старом первом дивизионе.

«Поздравления новым чемпионам Англии от действующих чемпионов России», — говорится в сообщении.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/20 после матча 31-го тура между «Челси» и «Манчестер Сити» (2:1). Гости проиграли и уже не смогут догнать команду Юргена Клоппа по очкам.

До конца сезона осталось сыграть семь туров, причем ближайший матч уже в статусе чемпиона «Ливерпуль» проведет как раз против «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» впервые выиграл чемпионат после учреждения премьер-лиги. Предыдущий раз «красные» взяли трофей 30 лет назад, в 1990 году. Всего на их счету 19 чемпионских титулов, больше только у «Манчестер Юнайтед» (20).

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