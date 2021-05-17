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«Зенит» поздравил Лазовича с днем рождения

16:42
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«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Данко Лазовича. Сегодня ему исполнилось 38 лет.

«Бывшему полузащитнику сине-бело-голубых Данко Лазовичу — 38! С днем рождения!» — говорится в сообщении.

Серб выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год с перерывом на аренду в «Ростов». Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1394283599080431621

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