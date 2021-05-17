«Зенит» поздравил Лазовича с днем рождения

«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил с днем рождения бывшего полузащитника команды Данко Лазовича. Сегодня ему исполнилось 38 лет.

Бывшему полузащитнику сине-бело-голубых Данко Лазовичу — 38!



С днем рождения! ? pic.twitter.com/t1r481dCFG — ФК «Зенит» (@zenit_spb) May 17, 2021

«Бывшему полузащитнику сине-бело-голубых Данко Лазовичу — 38! С днем рождения!» — говорится в сообщении.

Серб выступал за «Зенит» с 2010 по 2014 год с перерывом на аренду в «Ростов». Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.