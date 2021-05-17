Дзюба оценил танец Слуцкого после выхода «Рубина» в еврокубки
16:29
Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценил танец главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Казанский клуб отпраздновал выход в еврокубки.
«А кто это у нас тут? Танцор диско! Вот он, бегемотик, Мото-Мото. Люблю больших», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в stories его Instagram.
«Рубин» занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/artem.dzyuba/2575611840506283453/?hl=ru
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