Дзюба оценил танец Слуцкого после выхода «Рубина» в еврокубки

Форвард «Зенита» Артем Дзюба оценил танец главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Казанский клуб отпраздновал выход в еврокубки.

«А кто это у нас тут? Танцор диско! Вот он, бегемотик, Мото-Мото. Люблю больших», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в stories его Instagram.

«Рубин» занял четвертое место в Тинькофф РПЛ и сыграет в отборочном турнире Лиги конференций.