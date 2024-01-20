«Зенит» получил четыре предложения по аренде Ду Кейроса

Четыре клуба претендуют на полузащитника «Зенита» Ду Кейроса, сообщает журналист Калиэль Дорнельс.

По данным источника, все клубы сделали российскому клубу предложения об аренде 24-летнего хавбека. Среди них — неназванный клуб чемпионата Бразилии, а также «Гремио».

7 января о желании «Гремио» арендовать Ду Кейроса сообщал Globo Esporte. В «Зените» после этого заявили, что не получали предложения от бразильского клуба.

Ду Кейрос выступает за «Зенит» с июля 2023 года. В сезоне-2023/24 бразилец забил 1 гол в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.