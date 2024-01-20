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Сегодня, 11:45

Защитник «Спартака» Тавареш вернется в общую группу к концу февраля

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Томаш Тавареш.
Фото ФК «Спартак»

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии футболистов перед началом зимних сборов.

— В первый день после сборов игроки проходят углубленный медицинский осмотр. Все футболисты, за исключением Тео Бонгонды, который продолжает выступление на Кубке Африки, прибыли на УМО. Все готовы в полном составе, дальше будем выдвигаться на сборы.

— Кто-то привез лишние килограммы?

— Наши физиотерапевты заблаговременно присылают игрокам индивидуальную программу, по которой они работают. Сегодня тестировали жировую массу футболистов. Они показали отличный результат.

— Есть игроки, которые будут заниматься по индивидуальной программе?

— Первая половина сборов посвящается тестированию футболистов. Не исключено, что некоторые игроки будут заниматься по индивидуальной программе.

— Как оцените состояние Томаша Тавареша после серьезной травмы?

— Он был прооперирован прошлым летом. Его состояние — удовлетворительное. Он продолжал заниматься во время отпуска под присмотром наших врачей в Португалии. Сейчас Томаш прошел тестирование, он готов. На сборах он постепенно будет возвращаться в общую группу. Думаю, что к концу февраля он будет тренироваться в общей группе.

Тавареш выступает за «Спартак» с января 2023 года. За это время он забил гол и сделал результативную передачу в 18 матчах.

В июне 2023 года Тавареш повредил переднюю крестообразную связку колена, когда готовился в составе молодежной сборной Португалии к чемпионату Европы, после чего проходил восстановление в Португалии и вернулся в Россию в ноябре.

«Спартак» после 18 туров занимает 5-ое место в РПЛ, набрав 30 очков.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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