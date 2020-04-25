«Зенит» показал, как игроки клуба тренируются в условиях самоизоляции

«Зенит» на своем официальном Youtube-канале провел онлайн-трансляцию тренировки команды под руководством тренера по физподготовке Андреа Сканавино.

Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены, а футболисты вынуждены тренироваться дома в условиях самоизоляции. По данным Роспотребнадзора по состоянию на 25 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5 568 человек. Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 36 897 человек.