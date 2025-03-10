«Зенит» показал, что говорил Вендел сразу после удаления: «Они показывали мне обезьяньи жесты!»

«Зенит» опубликовал в своих соцсетях запись со скрытой камеры с матча 20-го тура чемпионата России против «Факела» (2:0).

В этом видео, в частности, зафиксирован эпизод с удалением полузащитника сине-бело-голубых Вендела на 74-й минуте. Футболист получил красную карточку за неприличный жест, который, как позже выяснилось, стал ответной реакцией на расистские выкрики с трибун.

«Они показывали мне обезьяньи жесты! Они делали жесты обезьяны и показывали на меня! Это нормально?» — сказал Вендел на видео.

Ранее в «Факеле» заявили, что накажут виновных в случае доказательства факта проявлений расизма на трибунах.