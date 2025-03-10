Быстров назвал Чалова слабым форвардом: «Не может себя проявить, отовсюду вылетели»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об уровне российских нападающих.

«У нас сейчас нет форвардов, к сожалению. Даже близко к тем, которые были в любое другое поколение. Тюкавин сломался, и даже не знаешь, кем его можно заменить. Чалов? Не видел в нем лидера сборной. Хорошо себя проявлял в ЦСКА? Пятнадцать лет назад и Кержаков был в сумасшедшей форме... Давайте это вспомним. На данный момент он слабый. Поехал «в более сильный чемпионат», где не может себя проявить, отовсюду вылетели», — сказал Быстров «СЭ».

26-летний форвард в текущем сезоне сыграл за ПАОК 34 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.