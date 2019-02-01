"Зенит" подтвердил переход Азмуна

Как и ранее сообщал "СЭ", нападающий Сердар Азмун перешел из "Рубина" в "Зенит", форвард подписал контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт питерской команды.
24-летний футболист будет выступать под 7-м номером за "Зенит".
За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.
Азмун в "Зените". Условия сделки
Сердар Азмун переходит в "Зенит"!– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 1 февраля 2019 г.
Подробнее: https://t.co/6vnXKwghMB pic.twitter.com/Jyy1UjMpvS
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-02-01-serdar-azmun-perekhodit-v-zenit-.htm
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