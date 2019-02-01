23:37 | Футбол — РПЛ

"Зенит" подтвердил переход Азмуна

Обсудить
0

Как и ранее сообщал "СЭ", нападающий Сердар Азмун перешел из "Рубина" в "Зенит", форвард подписал контракт на 3,5 года, сообщает официальный сайт питерской команды.

24-летний футболист будет выступать под 7-м номером за "Зенит".

За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.

Азмун в "Зените". Условия сделки

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-01-serdar-azmun-perekhodit-v-zenit-.htm

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ