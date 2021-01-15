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«Зенит» подтвердил, что Дзюба и Лунев сдали положительные тесты на коронавирус

10:18
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев заразились коронавирусом. Официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга подтвердил, что футболист сдали положительные тесты.

Команда отправилась без них не тренировочный сбор в ОАЭ. Дзюба и Лунев присоединятся к партнерам позже.

В Дубае очень строгие антиковидные правила, поэтому руководство сине-бело-голубых приняло решение не рисковать, чтобы не поставить под угрозу весь сбор.

В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча — против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и «Шахтера» из Солигорска (обе игры — 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-01-15-zenit-otpravilsya-v-dubay-na-pervye-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-2021-m.htm

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