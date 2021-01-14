Дзюба может пропустить первый сбор «Зенита». Он сдал сомнительный тест на коронавирус
21:20
Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба может не полететь на первый сбор команды в ОАЭ, куда питерцы отправятся в пятницу. Форвард сдал сомнительный тест на коронавирус. Та же ситуация и у вратаря Андрея Лунева.
В Дубае очень строгие антиковидные правила, поэтому руководство сине-бело-голубых приняло решение не рисковать, чтобы не поставить под угрозу весь сбор. При этом, не исключено, что Дзюба либо присоединится к чемпионам России позже, либо начнет тренироваться со второго этапа подготовки.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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