«Зенит» победил «Ростов» в матче молодежных команд
«Зенит» победил «Ростов» в матче молодежных команд в рамках 15-го тура. Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 2:1.
М-Лига
15-й тур
«Зенит — мол.» (Санкт-Петербург) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:0)
Судья: Рубцов (Нижний Новгород).
6 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Смена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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