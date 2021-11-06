Вратарь «Спартака» Артем Ребров, перешедший на должность технического координатора клуба, рассказал о своем решении.

— Все произошло буквально за час, после игры с «Ростовом», — приводит слова Реброва сайт «Спартака». — Это стало неожиданностью для многих, но для меня — в первую очередь. В воскресенье утром я еще тренировался, собирался и на следующий день. Но поступил звонок от руководства... Я сразу переспросил: речь о будущем? А в ответ услышал: начало — в понедельник, то есть с завтрашнего дня. Сомнений не было, согласился сразу. Это принесет пользу не только клубу, но и мне: точно пойму, смогу ли работать в таком формате дальше.

У нас уже была беседа с руководством, где мы договорились: этот сезон станет для меня последним в качестве вратаря «Спартака», после чего буду постепенно переходить к административной работе в клубе. В тот момент конкретный функционал не обсуждался. Но мы понимаем, что сейчас сложилась непростая ситуация, в которой нужно что-то менять. Нам необходим человек, который будет находиться в контакте с игроками, но при этом сможет наблюдать за командой со стороны.

— Какие эмоции испытал в первый день, когда понял, что тренироваться на поле больше не нужно?

— Мы отмечали день рождения жены, был семейный праздник. Мне задавали много вопросов, никто из близких ничего не понимал, отец был в шоке. Это стало большой новостью для всех. Телефон буквально разрывался! Многие писали в «Инстаграме», но я решил несколько дней ничего не открывать.

Ночью, естественно, почти не спал. В мыслях провел все собрания, поговорил с каждым из футболистов. На утро проснулся с дикой головной болью. Перед тренировкой у меня была встреча с генеральным директором Евгением Владимировичем Мележиковым. Дальше — беседа с командой, где нужно было коротко и ясно объяснить все происходящее ребятам. Это был, наверное, самый сложный момент; разговаривал буквально с комом в горле. Во время тренировки находился с главным тренером на бровке. Потом — переговоры, новое место в раздевалке.

— Ты будешь продолжать тренироваться? Может, с тренером по физподготовке Владом Чезановичем...

— Понятно, что тренировочный процесс пришлось приостановить. Нужно понимать, с кем и когда провести беседу, что обсудить с главным тренером. Находясь на поле, подобную работу полноценно выполнять не получится. К тому же у меня нет опыта, я только учусь, опираясь на свое футбольное прошлое.

Сейчас планирую заниматься пять раз в неделю и поискать время на сквош. Утром буду приезжать на стадион и базу рядом в одном режиме с командой, а вот после тренировки и завершения всех дел можно сходить в зал. Оставлять организм без спорта так резко нельзя.