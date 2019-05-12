"Зенит" победил ЦСКА, Дзюба отдал три голевые передачи

12 мая. Санкт-Петербург. "Зенит" - ЦСКА - 3:1. Сине-бело-голубые победили армейцев в первом матче в ранге чемпионов России. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

"Зенит" в домашнем матче 28-го тура РПЛ обыграл ЦСКА (3:1).

В составе чемпионов России после трез голевых передач Артема Дзюбы отличились Себастьян Дриусси (дважды) и Эмилиано Ригони.

У армейцев забитый мяч на счету Ивана Облякова. ЦСКА (45 очков) занимает пятое место, красно-синие не смогли обойти занимающий четвертую строчку "Спартак" (46 очков).

После игры пройдет награждение "Зенита".

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28-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: Обляков, 30 (0:1). Дриусси, 38 (1:1). Ригони, 62 (2:1). Дриусси, 86 (3:1).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Анюков, Иванович, Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Барриос, Оздоев, Дриусси, Дзюба, Азмун (Ригони, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 75), Мариу Фернандес, Бистрович, Ахметов (Щенников, 60), Влашич, Обляков, Чалов, Бийол (Эрнандес, 43).

Предупреждения: Бийол, 3. Ахметов, 7. Ракицкий, 32. Влашич, 32. Жирков, 51. Щенников, 70. Дзюба, 74. Набиуллин, 84.

Судьи: Турбин (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Воронцов (Ярославль).

12 мая. Санкт-Петербург. Стадион "Газпром Арена".

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