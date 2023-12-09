«Зенит» — «Пари НН»: Трошечкин ошибочно избежал предупреждения. Почему судьи не наказывают за такие фолы?

На 59-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Иванов ошибочно не вынес предупреждение Александру Трошечкину, а первый ассистент Варанцо Петросян не подсказал арбитру, что нужно показать желтую карточку.

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Игрок «Пари НН» грубо сыграл против Вильмара Барриоса, ударив его шипами в область икроножной мышцы. Будь удар сильнее и акцентированнее, речь уже шла бы о красной карточке.