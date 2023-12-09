«Зенит» — «Пари НН»: Трошечкин ошибочно избежал предупреждения. Почему судьи не наказывают за такие фолы?
На 59-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Пари НН» судья Сергей Иванов ошибочно не вынес предупреждение Александру Трошечкину, а первый ассистент Варанцо Петросян не подсказал арбитру, что нужно показать желтую карточку.
Фото Скриншот трансляции
Игрок «Пари НН» грубо сыграл против Вильмара Барриоса, ударив его шипами в область икроножной мышцы. Будь удар сильнее и акцентированнее, речь уже шла бы о красной карточке.
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|3
|5
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|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|0 : 0
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
|
Бенхамин Гарре
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|
Джон Кордоба
Краснодар
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|
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Квинси Промес
Спартак
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Максим Глушенков
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Маркус Вендел
Зенит
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|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
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Виктор Мелехин
Ростов
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|1
|5
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