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Гунько считает, что Абаскаля нужно оставлять в «Спартаке» до конца сезона

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, продлила ли победа над «Крыльями Советов» пребывание Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Что значит продлила? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся. На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Убирать Абаскаля нет смыла, нужно оставлять его до конца сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

«Спартак» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 3:0. Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-gun-ko-nuzhno-ostavlyat-abaskalya-do-kontsa-sezona/
Дмитрий Гунько
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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