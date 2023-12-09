Гунько считает, что Абаскаля нужно оставлять в «Спартаке» до конца сезона

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько ответил на вопрос, продлила ли победа над «Крыльями Советов» пребывание Гильермо Абаскаля в московском клубе.

«Что значит продлила? У него действующий контракт, руководство стратегически смотрит на развитие клуба. Если их устраивает та игра, которая есть, то тренер останется. Если руководство увидит, что их движение не совпадает с Абаскалем, то расстанутся. На мой взгляд, игра показала, что команда может демонстрировать хороший футбол. Убирать Абаскаля нет смыла, нужно оставлять его до конца сезона», — приводит «РБ Спорт» слова Гунько.

«Спартак» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 18-го тура РПЛ со счетом 3:0. Московский клуб занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Абаскаль возглавляет красно-белых с лета 2022 года.