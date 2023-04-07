«Зенит» отозвал защитника Ренана из заявки молодежной сборной Бразилии

Петербургский «Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из расположения молодежной сборной Бразилии, сообщается на сайте Бразильской конфедерации футбола.

19-летний Ренан был приглашен на товарищеские матчи, которые пройдут в Испании с 15 по 27 апреля. Игроку сине-бело-голубых пришлось бы пропустить игры 23, 24 и 25 тура РПЛ против «Ростова», «Динамо» и «Крыльев Советов» соответственно.

«Зенит» с 51 набранным очком возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Отрыв от ближайшего конкурента «Ростова» составляет 7 очков. Следующий матч петербуржцы проведут против «Локомотива» на выезде. Встреча пройдет в воскресенье, 9 апреля, на стадионе «РЖД Арена». Начало — 20:00 мск