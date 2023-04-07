Уциев рассказал, в каком случае продлит контракт с «Ахматом»

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

«Пока разговора насчет продления не было. Если здоровье будет в порядке, буду готов дальше играть за «Ахмат». Уверен, мы сможем договориться. Пока у меня есть силы, готов помогать команде. Придет время — поговорим», — сказал Уциев «СЭ».

35-летний россиянин является воспитанником грозненского клуба и выступает за команду с 2005 года. В текущем сезоне Уциев провел 14 матчей и не отметился результативными действиями.