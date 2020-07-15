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«Зенит» — «Оренбург»: Васютин, Дзюба и Кулишев выйдут в старте

15 июля 2020, 19:13
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Стали известны составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:30 мск.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Князев, Мусаев, Шамкин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Чуканов, Фамейе.

Запасные: Руденко, Штырлов, Лапшов, Хорошков, Привалов, Готлиб, Шкофлек, Егофаров.

Зенит — Оренбург

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