Стали известны составы «Зенита» и «Оренбурга» на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 20:30 мск.

«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дриусси, Малком, Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Князев, Мусаев, Шамкин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Чуканов, Фамейе.

Запасные: Руденко, Штырлов, Лапшов, Хорошков, Привалов, Готлиб, Шкофлек, Егофаров.