Спортивный директор «Локомотива»: «Карпукас получил предложение, мы ждем его ответ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с полузащитником Артемом Карпукасом.

«По Карпукасу у нас еще есть время, у него год контракта. Он получил предложение. Ждем ответ. Официально к нам никто не обращался по Артему», — сказал Ульянов «СЭ».

23-летний Карпукас в текущем сезоне провел 29 игр за «Локомотив», в которых забил один гол и отдал две голевые передачи. Его контракт рассчитан до лета 2027-го.

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