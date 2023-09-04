Медведев анонсировал «сенсационный» трансфер «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о новом потенциальном игроке клуба. Руководитель отметил, что имя новичка петербургской команды станет известно в ближайшие дни.

«До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны, это дает дополнительные возможности, с другой — усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто. Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну. Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере", — приводит ТАСС слова Медведева.

Летом главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какие позиции клубу нужно усилить.

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Рубин» 17 сентября на своем поле примет петербургский клуб.