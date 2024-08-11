Решение об аренде Дркушича после перехода в «Зенит» еще не принято

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица ответил на вопрос «СЭ» о будущем футболиста.

Ранее агент сообщал «СЭ», что футболист решил перейти в «Зенит».

«Еще очень рано говорить о возможной аренде Дркушича после перехода в «Зенит». Это будет обсуждаться позже», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. Контракт футболиста с командой действует до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.