В «Оренбурге» сообщили, что хавбек «Зенита» Коваленко может перейти в команду на полноценной основе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может на полноценной основе стать игроком команды.

Ранее в СМИ писали, что он уйдет из питерского в оренбургский клуб в на правах аренды.

«(Планируется) не аренда, а трансфер. Пока переход не состоялся, все в процессе», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Коваленко перешел в «Зенит» летом 2023 года из «Сочи». В сезоне-2023/24 он сыграл 14 матчей во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу. Контракт 20-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.