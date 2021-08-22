«Локомотив» — «Краснодар»: Смолов оформил дубль в первом тайме
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов снова отличился в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он оформил дубль на 33-й минуте — 2:0.
«Локомотив» провел еще одну быструю контратаку, в которой Рифат Жемалетдинов протащил мяч и вывел Смолов один на один с Матвеем Сафоновым. Форвард сборной России уверенно использовал свой шанс.
Смолов забил 5-й гол и вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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