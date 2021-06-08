«Зенит» намерен продлить контракт с Юрием Жирковым
15:37
«Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат».
По информации источника, стороны продолжат переговоры по новому контракту после Евро-2020.
5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.
В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4370973-zenit-nameren-prodolzhit-peregovory-po-novomu-kontraktu-s-zhirkovym.html
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