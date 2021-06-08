Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» намерен продлить контракт с Юрием Жирковым

15:37
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Юрий Жирков. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны продолжат переговоры по новому контракту после Евро-2020.

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4370973-zenit-nameren-prodolzhit-peregovory-po-novomu-kontraktu-s-zhirkovym.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Депутат Лебедев раскритиковал Ирину Роднину в Госдуме: «Сидит, хлопает глазами и ничего не понимает»
В Госдуме призвали не реагировать на провокации США в соцсетях по форме сборной Украины
Россия станет на Олимпиаде третьей вслед за Нидерландами! Исследование «СЭ» о фантастическом медальном зачете Пекина-2022
Американец не бегал четыре года — и вдруг показал лучший результат в мире на королевских 100 м. Как это возможно?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы