«Зенит» намерен продлить контракт с Юрием Жирковым

«Зенит» намерен продлить контракт с защитником Юрием Жирковым, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, стороны продолжат переговоры по новому контракту после Евро-2020.

5 июня появилась информация о том, что Жирков имеет предложения от нескольких клубов РПЛ. Его контракт с «Зенитом» истек 31 мая.

В сезоне-2020/21 37-летний Жирков провел за команду 20 матчей и сделал две результативные передачи.