«Зенит» — «Локомотив»: видео голов матча РПЛ

«Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 14-го тура чемпионата России — 2:0. Голами отметились Педро и Андрей Мостовой.

9-я минута. Педро — 1:0

90+1-я минута. Мостовой — 2:0